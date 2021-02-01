Cenk Tosun İstanbul'da: Yuvama döndüm, çok mutluyum

Beşiktaş’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, İstanbul’a geldi. Tosun, uçaktan inince yaptığı açıklamada, "Yuvama, evime döndüm. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ve ailesini getirmek için İstanbul'dan havalanan özel uçak Liverpool Havalimanı'na gitti.

29 yaşındaki golcü futbolcu ile eşi ve 2 çocuğunu Liverpool Havalimanı'ndan alan uçak, saat 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Milli golcü ve ailesi havalimanında Beşiktaşlı yetkililer tarafından karşılandı.

© İHA / Mehmet Şirin Topaloğlu 29 yaşındaki golcü futbolcu ile eşi ve 2 çocuğunu Liverpool Havalimanı'ndan alan uçak, saat 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

'Bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum'

Deneyimli futbolcu, havalimanında yaptığı açıklamada Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gaziantepspor'dan ilk geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup, bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok özledim. Sonuçta yuvama döndüm. Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun, hiçbir zaman kuşkuları olmasın. Ben her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" dedi.

Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek Cenk Tosun, Sağlık Bakanlığı protokolleri gereği, koronavirüs önlemleri kapsamında, 5 gün karantinada kalacak.

Beşiktaş'tan 'Çok özlemişiz' paylaşımı

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda golcü oyuncunun yeni formasıyla fotoğrafları paylaşılırken, "Çok özlemişiz" notu düşüldü.

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