Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

Gençlerbirliği kulübünün internet sitesinden 'Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak' başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 31, 2021
Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.
Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Lcn0aUUHhH
Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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