Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

Gençlerbirliği kulübünün internet sitesinden 'Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak' başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!



Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.



Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Lcn0aUUHhH — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 31, 2021

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.