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    Afşin Emre Kayıpmaz

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Futbol müsabakaları bir süre daha seyircisiz oynanmalı

    © İHA
    Spor
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (602)
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202102011043704833-bilim-kurulu-uyesi-kayipmaz-futbol-musabakalari-bir-sure-daha-seyircisiz-oynanmali/

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, futbol müsabakalarının seyircili oynanması için henüz erken olduğunu belirterek, "Kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Evet, aşı olmuş kişiler kabul edilebilir ama buraya daha çok gençler gidiyor ve gençlerin aşılamadaki sırası daha geride" dedi.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol maçlarının seyircili ya da seyircisiz oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak da görev yapan Kayıpmaz, alınacak kararın tedbirler kapsamında düşünülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından da bu konuda bir açıklama yapıldığını anımsattı.

    Kayıpmaz, "Aşı olan kişilerin stadyumlara alınması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanabilir. Bunlar olabilir, doğru" dedi.

    ‘Tribünlerde insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor’

    Stadyumlardaki kapasite sınırlamasına ilişkin Kayıpmaz, şunları söyledi:

    "Üçte bir kapasite dahi söz konusu olsa 30 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik taraftar yoğunluğu söz konusu olur. Taraftar, kapılardan girip çıkacak. Stadyum giriş ve çıkışlarında kalabalığı kontrol etmek zor. Ayrıca, futbol doğası gereği birlikte seyredildiğinde, birlikte yaşandığında eğlenceli bir spor. Doğal olarak da tezahüratı, kol kola olmayı, birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Tribünler, bu nedenle üçte bir kapasiteli bile olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor."

    ‘Bu mekanların tuvaletleri bulaş yerleri’

    Tuvaletlerin de hijyen açısından büyük risk taşıdığının altını çizen Kayıpmaz, "Bu mekanların tuvaletleri var. Bunlar da ortak kullanılıyor. Buraları hep bulaş yerleri olarak düşünebiliriz. Bu nedenle sağlığı ön planda tuttuğumuzda gerçekten bir süre daha futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilmesi yerinde gözüküyor" diye konuştu.

    Doç. Dr. Kayıpmaz, futbolun seyirci desteğiyle keyifli bir spor dalı olduğunu dile getirerek, sahada mücadele eden takımların da seyircinin desteğiyle motive olduklarının altını çizdi.

    ‘Maçlara daha çok gençler gidiyor’

    Şu anda dünyada ve Türkiye'de salgının hala sağlığın korunmasında ciddi bir tehdit olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, alınacak her kararda bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

    ‘Futbol Federasyonu’nun kendi Pandemi Kurulu kararlarını verecektir’

    Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti:

    "Sağlığın korunması için seyircili maç oynanması durumu bir süre daha bekletilebilir gibi duruyor. Futbol Federasyonu’nun kendi Pandemi Kurulu var, onlar kararlarını verecektir. Bilim Kurulumuza da danışma durumları olursa biz de bu konuda kurul olarak da görüşlerimizi belirtiriz ama açıkçası kişisel görüşüm, seyircili müsabakalar için şu an erken. Evet, aşı olmuş kişiler kabul edilebilir ama buraya daha çok gençler gidiyor ve gençlerin aşılamadaki sırası daha geride. Bunu unutmayalım.
    ‘Birlikte yürüyecek, birlikte tezahürat edecek 10 bin kişi bulaş riskini artıracak’
    HES koduyla sorgulama yapılabilir ama 10 bin kişi geliyor ve sonuçta onlar toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor, birlikte yürüyor, birlikte tezahürat ediyorlar. Bu nedenle futbol müsabakalarında kalabalığın önüne geçmek çok zor. Biz de kalabalığın olduğu her yerde hastalığın bulaşma tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı, bir süre daha beklemek sağlık açısından daha yararlı olur kanaatindeyim."
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (602)
    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs Bilim Kurulu, Seyircisiz maç, Nihat Özdemir, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz
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    Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
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