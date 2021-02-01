Katar'dan 2022 Dünya Kupası maçları için alkol izni

Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'nda loca ve lüks konaklama fırsatlarının yer aldığı lüks hizmet paketi satın alan seyircilerin alkol tüketmesine izin çıktı. Standart bilet alanlar ise bu 'imtiyazdan' faydalanamayacak.

Katar'ın FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağının belirlendiği 2010 yılından bu yana, taraftarların alkol kullanabilip kullanamayacağına ilişkin tartışmalarla ilgili sonunda bir karara varıldı.

Organizatör firma MATCH Hospitality, yalnızca, içinde loca da dahil lüks konaklama fırsatlarının yer aldığı yüksek fiyatlı hizmet paketi satın alan taraftarların alkollu içecek tüketebileceğini açıkladı.

Jaime Byrom Başkanı Jaime Byrom, "Özel paketlerimiz kapsamındaki seyircilere alkol servisi yapmayı planlıyoruz. Tabi ki düzenlemelere uygun bir şekilde" dedi.

Şirket, loca paketlerini tanıttığı lansmanda, Lusail Stadyumu'nda bulunan özel salonda, izleyicilere şampanya ve şarap gibi içeceklerin sunulacağını duyurdu ancak fiyat belirtilmedi.

Standart bilet alanlara alkollü içecek yok

Ancak söz konusu imtiyazdan standart bilet sahipleri faydalanamayacak. Futbol taraftarları da dahil olmak üzere geçici ziyaretçiler, mevcut kurallar uyarınca alkol satın alamayacak.

Katar, FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Katar'da gerçekleşen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında ise ülke alkol tüketmek isteyenler için "ıslak taraftar bölgesi" adında özel bir alan tahsis etmişti. Perşembe günü başlayacak olan Avrupa şampiyonu Bayern Münih'in yer aldığı bu yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle böyle bir uygulama olmayacak.

Katar'da alkol tüketimi sıkı denetimlere bağlı. Ülkede alkol yalnızca belirli lüks otellere bağlı bar ve restoranlarda satılabiliyor. Bir bardak bira 15 dolardan satılırken, bir kadeh şarabın fiyatı ise 20 dolara kadar çıkabiliyor.

Katar'da alkol satışı ve tüketimi sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Sadece lüks otellere bağlı bir avuç bar ve restoranın hizmet vermesine izin veriliyor ve devlet kontrolündeki tek bir ruhsatsız şişe dükkanı içki ruhsatı sahiplerine satıyor.