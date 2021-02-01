Katar'dan 2022 Dünya Kupası maçları için 'özel' seyircilere alkol izni

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Kupası seyircilerinden 'loca bileti' alanların alkol tüketmesine izin çıktı. Standart bilet alanlar ise bu 'imtiyazdan' faydalanamayacak.

FIFA tarafından yetkilendirilmiş ve etkinlik için bilet ile konaklama programları satan şirket MATCH Hospitality Başkanı Jaime Byrom, kurumun yüksek fiyatlı loca paketlerinden satın alan izleyicilere alkol servisi yapacaklarını açıkladı.

Byrom, "Loca programız kapsamındaki seyircilere alkol servisi yapmayı planlıyoruz. Tabi ki düzenlemelere uygun bir şekilde" dedi.

Şirket, loca paketlerini tanıttığı lansmanda, Lusail Stadyumu'nda bulunan özel salonda, izleyicilere şampanya ve şarap gibi içeceklerin sunulacağını duyurdu ancak fiyat belirtilmedi.

Ancak söz konusu imtiyazdan standart bilet sahipleri faydalanamayacak. Futbol taraftarları da dahil olmak üzere geçici ziyaretçiler, mevcut kurallar uyarınca alkol satın alamayacak.

Katar'da gerçekleşen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında ise ülke alkol tüketmek isteyenler için "ıslak taraftar bölgesi" adında özel bir alan tahsis etmişti. Perşembe günü başlayacak olan Avrupa şampiyonu Bayern Münih'in yer aldığı bu yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle böyle bir uygulama olmayacak.

Dünya Kupası'na 'alkol izni' çıkıp çıkmayacağı, 2010'da etkinliğe Katar'ın ev sahipliği yapacağının açıklandığından beri tartışma konusu olmuştu.

Katar'da alkol tüketimi sıkı denetimlere bağlı. Ülkede alkol yalnızca belirli lüks otellere bağlı bar ve restoranlarda satılabiliyor. Bir bardak bira 15 dolardan satılırken, bir kadeh şarabın fiyatı ise 20 dolara kadar çıkabiliyor.

Katar'da alkol satışı ve tüketimi sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Sadece lüks otellere bağlı bir avuç bar ve restoranın hizmet vermesine izin veriliyor ve devlet kontrolündeki tek bir ruhsatsız şişe dükkanı içki ruhsatı sahiplerine satıyor.