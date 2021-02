Liverpool'a kiralanan Türk futbolcu Ozan Kabak'tan Schalke'ye veda mesajı

ℹ️ Transfer update: @ozankabak4 has joined @LFC on loan for the rest of the season.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 We wish you all the best and good luck, Ozan!

🇹🇷 Ozan, sana gelecekte herşeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz!#S04 pic.twitter.com/QJz5r0VVxJ