Galatarasay Başkanı Cengiz: TFF, kulüplerin limitleri ne kadar aştığını açıklasın

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:
- “Kulüpler Birliği'nde hangi kulübün ne kadar açığının olduğunun açıklanmasını istedim.
- ‘100 bin euro eden bir futbolcuyu nasıl 4 milyona yolladınız?’ diyorlar. 4 milyon 200 bin'de euro yok. Buna şark kurnazlığı denir. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplantısında da TFF'ye sordum. ‘Açıklayın’ dedim; ‘Hangi kulübün ne kadar açığı var?’, ‘Mahremiyet’ dendi. Ama bu aldatıcı. İnsanlar zannediyorlar ki 490 milyon harcayabilirim. Bunun içinde bütün ücretler var. Ben açıklıyorum dedim, siz de açıklayın dedim. TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar harcadılar açıklasın.
‘UEFA'dan da rica ediyorum, bizleri inceleyin’
- Emre Akbaba'nın ve Muslera'nın maaşlarını tam ödedik. Biz Omar'ın maaşını da tam ödüyoruz. Sakatlanan oyuncunun parasını kesmek bizim kültürümüzde yok.
- Beşiktaş'a katılıyorum ve artırıyorum. Bütün transfer dönemleri tek tek incelensin. Her şey açıklansın. UEFA'dan da rica ediyorum, bizleri inceleyin.
- Yüzde 60'a yakın gelirimizde azalma var. Giderimiz de yüzde 60 arttı.
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