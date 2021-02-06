Derbide galibiyet Mostafa Mohamed'in attığı golle Galatasaray'ın oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 393. kez karşı karşıya geldiği derbi sarı kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 48’e çıkaran Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

Süper Lig’in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 54. dakikada Mostafa Mohamed'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Derbide Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed attıhttps://t.co/h6QUxMDDh0 pic.twitter.com/xkyWlKUaNG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021

​Derbinin 75'inci dakikasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol 'VAR' kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere Kadıköy’de en son 20 Kasım 2016’da yenilmişti.

Galatasaray liderliğe yükseldi

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 48’e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi.

Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı

Karşılaşmada transferi çok konuşulan Mesut Özil 63. dakikada oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi https://t.co/h6QUxMDDh0 pic.twitter.com/E0taC5Ym5v — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021

Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftardan saldırı girişimi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli Rambo lakaplı bir taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak'ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı https://t.co/h6QUxMDDh0 pic.twitter.com/cJ2GgSjtfQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021

​Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.

Bu kaçıncı?! YETER!

Göz VAR izan VAR

Ofsayt YOK! pic.twitter.com/sYYQF0eXXv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2021

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.