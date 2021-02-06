Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘4 yıldız’ göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımına cevap verdi ve, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç sonucu "MS | 0-1" yazısıyla bir görsel paylaştı. Sarı-lacivertlilerin paylaştığı görselde iki takımın da yıldızsız logoları kullanıldı.

Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin yaptığı bu paylaşımı alıntılayarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" dedi.

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✍️ Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık.



Rakibe saygı, kendine saygı!#VeniVidiVici #FBvGS https://t.co/Zk5dBKqUQ1 pic.twitter.com/Qzu8fZ6tJ9 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021

Galatasaray'dan 'Veni Vidi Vici' paylaşımı

Mücadele sonrasında Galatasaray, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' (Geldik, gördük, yendik) sözünü de paylaştı.

Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar’ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.