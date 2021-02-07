Fatih Terim: Seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil

Fatih Terim, "Bugün burada daha takım sahaya çıkarken küfür yiyor. Hocalara hakaret ediliyor. Seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Burada bütün localar dolu. Biz elimizden geldiğince tespit ettik, yarın sabah avukatlarım elinden geleni yapacaktır. Küfürleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle hepsi bizde mevcut” dedi.