Rus milli tenis takımı, ATP Kupası’nda zaferin sahibi oldu

ATP Kupası’nda Rus milli takımı zaferi kucakladı. Rus tenisçi Daniil Medvedev, İtalyan tenisçi Matteo Berrettini’yi finalin ikinci maçında yenilgiye uğrattı. Mededev, Berrettini’yi 6-4, 6-2 skorla mağlup etti. Bu, Medvedev’in üst üste aldığı 14. galibiyet oldu.
ESPN onsite bunker position for the next two weeks.— Darren Cahill (@darren_cahill) February 7, 2021
Berrettini letting the forehand fly in the ATP Cup final vs Medvedev. pic.twitter.com/1xStQCh5XA
Medvedev’in zaferi öncesinde, Rus tenisçi Andrey Rublev de finalin açılış maçında İtalyan Fabio Fognini’yi 6-1, 6-2 skorla yenmişti.
Perfect match for a confident, relentless, unplayable, Andrey Rublev. He assures Russia the first point in the atp cup final! ❤️🏆🎾🍀❤️🏆🎾🍀❤️🏆🎾🍀 @AndreyRublev97 pic.twitter.com/wYbVFxM0xB— donatella.sweety (@DonatellaSweety) February 7, 2021
Rus milli takımı turnuvada, sıralamada ilk 10’da iki sporcusu olan tek takımdı ve diğer ülkelerin takımlarını mağlup etmeyi başardı.
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