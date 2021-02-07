Rus milli tenis takımı, ATP Kupası’nda zaferin sahibi oldu

Rus milli takımı, Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılan ATP Kupası tenis turnuvasında galibiyetin sahibi oldu.

ATP Kupası’nda Rus milli takımı zaferi kucakladı. Rus tenisçi Daniil Medvedev, İtalyan tenisçi Matteo Berrettini’yi finalin ikinci maçında yenilgiye uğrattı. Mededev, Berrettini’yi 6-4, 6-2 skorla mağlup etti. Bu, Medvedev’in üst üste aldığı 14. galibiyet oldu.

ESPN onsite bunker position for the next two weeks.



Berrettini letting the forehand fly in the ATP Cup final vs Medvedev. pic.twitter.com/1xStQCh5XA — Darren Cahill (@darren_cahill) February 7, 2021

​Medvedev’in zaferi öncesinde, Rus tenisçi Andrey Rublev de finalin açılış maçında İtalyan Fabio Fognini’yi 6-1, 6-2 skorla yenmişti.

Perfect match for a confident, relentless, unplayable, Andrey Rublev. He assures Russia the first point in the atp cup final! ❤️🏆🎾🍀❤️🏆🎾🍀❤️🏆🎾🍀 @AndreyRublev97 pic.twitter.com/wYbVFxM0xB — donatella.sweety (@DonatellaSweety) February 7, 2021

​Rus milli takımı turnuvada, sıralamada ilk 10’da iki sporcusu olan tek takımdı ve diğer ülkelerin takımlarını mağlup etmeyi başardı.