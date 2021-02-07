Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız oyuncu Mesut Özil, dün oynanan ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren derbiye ilişkin Instagram'da yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulundu.

Mesut, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."