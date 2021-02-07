Eski Amerikan güreşi yıldızı Tuft trans olduğunu duyurdu

Eski bir Amerikan güreşi yıldızı olan Gabbi Tuft, trans birey olduğunu açıkladı. Tuft, "Gerçekte kim olduğum gün yüzüne çıkmasına izin verdim" dedi.

Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft, sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Bu benim. Utanmadan ve çekinmeden kendimim" diyerek trans birey olduğunu duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)'in paylaştığı bir gönderi

NTV'nin aktardığına göre "Geride bıraktığımız 8 ay hayatımın en karanlık zamanlarıydı" ifadelerini kullanan 42 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Trans olmanın duygusal karmaşıklığı ve dünyanın karşısına çıkmak neredeyse beni birkaç okazyonda bitiriyordu. Diğer insanların ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımda ise sınırlarım ortadan kalktı; gerçekte kim olduğum gün yüzüne çıkmasına izin verdim. Sevgi dolu eşim, ailem ve en yakın arkadaşlarım beni olduğum gibi kabul etti. Onlara sonsuza kadar minnettarım. Yol boyunca desteğiniz, tahmin edeceğinizden çok daha fazlasını ifade ediyor."