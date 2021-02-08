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    ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

    Tom Brady'li Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon

    © REUTERS / Mark J. Rebilas
    Spor
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    Amerikan Futbolu Ligi final mücadelesi Super Bowl oynandı. Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs karşılaşmasını 31-9'luk skorla Buccaneers kazandı. Buccaneers 18 yıl sonra zafere uzanırken 43 yaşındaki yıldızı Tom Brady 7. şampiyonlukla kendi rekorunu geliştirdi.

    ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

    Bu yıl 55.'si düzenlenen mücadelede Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti, 2003'teki şampiyonluk başarısının ardından Super Bowl'da yeniden zafere ulaşmayı başardı.

    Bu yıl kariyerinin 10. Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, 7. Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

    Daha önce New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl'da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, ayrıca kariyerinin 5. Super Bowl 'En Değerli Oyuncu' (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.

    ​Ödülle ilgili konuşan Brady, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum" dedi.

    Super Bowl'u kazanan en yaşlı antrenör olan Buccaneers'ın 68 yaşındaki başantrenörü Bruce Arians da "Takımımla gurur duyuyorum. Kardeşler takımı olarak bir araya geldiler ve bunu başardılar" ifadelerini kullandı.

    Devre arasında The Weeknd şovu

    Her yıl şampiyonluk maçıyla birlikte en çok beklenen organizasyonlardan olan devre arasında şovunda ise Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd sahneye çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun gerçekleşen ve kendi cebinden 7 milyon dolar harcadığı şovda ünlü sanatçı 'Starboy', 'The Hills', 'Can't Feel My Face', 'I Feel It Coming', 'Save Your Tears', 'Earned It' ve 'Blinding Lights' gibi hit parçalarını seslendirdi; beklentilerin aksine sahneye konuk sanatçı çıkarmadı.

    ​Asıl adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd'e 'Can't Feel My Face' performansında bandaj takan kırmızı ceketli dansçılar eşlik etti. Sanatçı geçen yıl 'After Hours' albümünün tanıtımı için kendisi de çeşitli performans ve ödül törenlerinde önce bandaj kullandığı, ardından da bandajı çıkardığı bu karakteri kullanmıştı. The Weeknd, Super Bowl performasından kısa süre önce Variety'ye verdiği demecinde böyle bir tipleme geliştirme gerekçesini "Tüm bu bandajlar, Hollywood'un hoşa gitmek ve onaylanmak için kendilerini yüzeysel sebeplerle manipüle etme yönündeki absürt kültürünü yansıtıyor" sözleriyle açıklamıştı.

    ​Bununla birlikte Günah Şehri (Sin City) filmini anımsatan yanıp sönen neon tabelalarla çevrili bir sahne önünde performans sergileyen The Weeknd için Amerikan basınında ‘Günah Şehri’nin kralı’ yakıştırması yapıldı.

    Şair Amanda Gorman, Biden'ın yemin töreninden sonra Super Bowl'da

    ​Müsabaka öncesinde de ulusal marş H.E.R. tarafından seslendirilirken ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine damga vuran isimlerden 22 yaşındaki Amanda Gorman sağlık çalışanları için şiir okudu ve Super Bowl'a katılan ilk şair oldu.

    Etiketler:
    Joe Biden, Amanda Gorman, Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, Super Bowl, The Weeknd
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