Nihat Özdemir'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi açıklaması: Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz

Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili “İnsanlar stada geliyor ama küfrediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz” dedi.