Nihat Özdemir'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi açıklaması: Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili A Spor'a konuştu.
‘Deneme amaçlı 150 sağlıkçı Fenerbahçe tribününe alındı’
Fenerbahçe Kulübü’nün talebi üzerine derbide stada alınan sağlık çalışanlarının küfürlü tezahürat ve taşkınlıkla gündem yaratması üzerine konuşan Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:
- "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde tamamı Kovid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama, derbiye özel deneme amaçlı yapıldı ancak maç sırasında yaşanan olumsuz olaylardan dolayı bir daha tekrarlamayacağız.
‘Küfrediyorlar, ayıp değil mi?’
- İnsanlar stada geliyor ama küfrediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluları pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.
- Disiplin Kurulu'nun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."
Ne olmuştu?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söyledi. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti:
"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."
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