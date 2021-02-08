Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir oyuncularının koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/8Pye1hX42y — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 8, 2021

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