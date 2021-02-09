Fransız futbol dergisi kapağına PSG formalı Messi'yi taşıdı

Messi, geçen yaz Barcelona'dan ayrılmak için attığı adımdan beri spekülasyonların merkezi oldu.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi'nin hangi takımda yoluna devam edeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) futbolcuyla ilgilendiğine dair işaretler verilirken, Messi'nin henüz net bir karar almadığı belirtiliyor. Ancak, Fransız spor dergisi francefootball'un yıldız oyuncuyu PSG forması giymiş bir şekilde kapak yapması kafaları karıştırdı. Messi'den ya da PSG'den de henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Muy pasados de lanza los amigos de France Football con esa portada de Don Leo Messi con la playera del PSG, más respeto qué hay encuentro entre los equipos en 8 días pilas que se pone bueno 🔋🔴🔵🐐 pic.twitter.com/4T8Gme5AXz — Señor Jugada de Pizarron (@SenorJugadon) February 9, 2021

​Haziran ayında Barcelona Kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin 1 Ocak'tan bu yana İspanya dışında istediği kulüple transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın henüz hiçbir kulüple temas kurmadığı ve Barcelona'da kalıp kalmayacağına karar vermek için sezon sonuna kadar beklediği de söylentiler arasında.