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    Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Cengiz: Ali Koç sinkaflı laflar etmiş diyorlar, ben Antepliyim, duysaydım tepki verirdim

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202102091043770132-galatasaray-baskani-cengiz-ali-koc-sinkafli-laflar-etmis-diyorlar-duysaydim-tepki-verirdim/

    Küfür krizinin yaşandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Ali Bey (Koç) sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim, tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim” dedi.

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu için toplu imza töreni düzenledi.

    Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde söze başlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli" dedi.

    Mustafa Cengiz'in ardından konuşan Henry Onyekuru ise "Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah daha önce de yaşadığımız gibi bir şampiyonluk daha yaşarız..." ifadelerini kullandı.

    Mostafa Mohamed: Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum

    Öte yandan Galatasaray'a imza atmadan önce Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki iddialara açıklık getiren Mostafa Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum" şeklinde konuştu.

    Cengiz: Fenerbahçe'yi yendiğimizde kimlerin üzüldüğünü çok iyi biliyorum

    Başkan Mustafa Cengiz ayrıca, "Gol yediğimizde kimlerin el şaklattığını çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi yendiğimizde kimlerin üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Hepsini açıklayacağım. Yönetim olarak haziran ayında biz olmayabiliriz. Büyük ihtimalle de öyle görünüyor. Çünkü ibra etmeyecekler" diyerek ibra edilmeme ihtimaline işaret etti.

    Cengiz, şöyle devam etti:

    • "Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum.

    ‘VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz’

    • Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Ya hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Ya Allah aşkına yapmayın ya.
    ‘Çok kırıldım, benim üstümü kimse arayamaz’
    • Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik.
    • Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovid’in kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler.
    ‘Ali Koç stat amiri gibi herkese ayar verdi’
    • Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar’ dedi. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Bu arada Ali Bey, sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim, tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim.

    'Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek'

    • Opsiyonu koydurtan Fatih Hoca’mız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih Hoca’mız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'Asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek.

    ‘Ahmet Nur Çebi orada çok yorulacak’

    • Limitleri açıklayın dedim ama mahremiyetten dolayı açıklayamayız dediler. Ben de bunun üstüne kendi limitimizi açıkladım. Bizim limitimiz belliydi, transferleri KAP’a açıkladık. Siz KAP’a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor. Çifte imzalar atılıyor. Bir oyuncuya nasıl 3 milyon euro veriyorsunuz? Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun. Poker falan oynamam, kumar bilmem de deyimleri bilirim. Bütün bir sezon açıklansın, bir takım transferler nasıl olmuş görelim. Sadece kendin için değil, kimse için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Nur Çebi orada çok yorulacak, ben dedim 'Bizi profesyoneller temsil etsin' onu da kabul etmediler. Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanı’yla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi.

    Şifre 1907 iddiası

    • Nihat Özdemir'e sordum. Çalışana izin verildi mi, dedim. 'Hayır öyle bir şey yok' dedi. Bence sözlü olarak 150 kişiye izin verildi fakat bu sayı 1500 kişi oldu. Şifre 1907 diye söyleyip, herkesi stadyuma sokmak hiç hoş olmadı...”
    Etiketler:
    Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Ali Koç, Fatih Terim, Galatasaray, Mustafa Cengiz
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