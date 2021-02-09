Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, sarı-lacivertli kulübü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, kulüp görevlilerinden Selçuk Şahin'i de hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ile talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın ise Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçında, MKE Ankaragücü de Demir Grup Sivasspor maçında oyuncularının 6'şar sarı kart görmesinden dolayı, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderildi.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor takımı antrenörü Francesco Farioli'nin hakaret, Yukatel Denizlispor Kulübü görevlisi Deniz Kodal'ın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildikleri duyuruldu.