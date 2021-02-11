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    Futbolcu Arda Turan ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim

    Fatih Terim: Arda'ya verilen cezanın bir tane emsali yok

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202102111043782668-fatih-terim-ardaya-verilen-cezanin-bir-tane-emsali-yok/

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Arda Turan’a verdiği 2 maçlık men ceza ile ilgili, "Bir tane emsali yok. Arda’nın Galatasaraylı olması ceza alması için yeterli gibi duruyor. Konu içinde Fatih Terim geçiyorsa diyorlar ki az ceza verirsek ayıp olur" dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Galatasaray evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şöyle konuştu:

    "Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Mücadelelerini saygı ile karşılıyorum. Enteresan bir maç yaşadık. Birkaç değişiklikle, geniş bir rotasyon düşünmüyordum. İyi oyunu devam ettirsinler diye. Bazı oyuncuların iyi gelmediği oyun oynandıktan sonra anlaşıldı. Oyuna o kadar iyi başladık. Futbol her saniyesi konsantre olması gerek çok ciddi bir oyun. 2’ye 1’de gol yedik. Arkadan 1 gol daha yedik. Oradan sonra 42. dakikada penaltılık durum var. Emre’nin ayağına basılan. İkinci ayrının başında bize verilen penaltı var. İkisi de hakem yorumu. VAR’daki arkadaşları pek beğenmedi ayağa basmayı, ikaz etmedi. Zaten Abdülkadir Bitigen Antalya maçında Emre’nin kırmızı kartıyla beraber bizim tarafımızdan çok ağır olduğunu düşünümüz kararı veren bir arkadaş. İkisi de hakem yorumu. Öteki bağırarak atıyor. Burada Emre bağırarak atmıyor. Bastığı için yerde. Abdülkadir Bitigen yorumunun bizim adımıza penaltı olmasını açıkçası beklemiyoruz. Böyle bir olaydan sonra 3-0. 50. dakikada o saatten sonra altından kalmak çok zor. Buna rağmen 5-6 pozisyona girdik. Golleri erken bulsaydık olayın seyri çok değişebilirdi. 3-2 getirdik ama zaman yetmedi. Çok da gol kaçırdık. İkinci yarı gol pozisyon pek vermedik. Sonuç olarak istediğimizi elde edemedik. Tamamen lige döneceğiz. Hakem hatalarını maçtan sonra herkes konuşuyor. Konuşamaya da devam edecek. Bizler nasıl konuşuluyorsak hakemler de konuşulacak. Bir maçı 6-7 kişi ile idare ediyorlar. Standardı olmayan bazı şeyler var. Bize olanı bize de versin."

    'Fernandes’in fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var'

    Yeni transferlerin performansları hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Gedson Fernandes’in fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var. Antrenman eksiği var. İki hafta karantina da kaldı. Burada da karantinada kaldı, kolay değil. Her gün biraz daha üstüne koyarak gidecek. Henry’i zaten tanıyorsunuz. Bugün daha da etkili oynamasını beklerdim. Her zaman bir silah. Muhammed her maçta atıyor. İnşallah atmaya devam edecek. İhtiyacımız olacak. Yeni yaptığınız transferlerin doğru olmasını çok istersiniz. Doğru gibi duruyor şu anda. Uzun zamandır Muhammed’i izledik. Gedson bize kalite de katacak. Yedlin ilk defa direkt 11 oynadı, kolay değil. Sağ tarafımızı Martin ile Şener ile iyi kullanacağız. Bazen iyi oynamanız için yanınızdaki arkadaşlarla beraber oynamanız gerekir. İkinci yarı da olduğu gibi. Baskılı olduğumuz bölümde o da devre girdi. Halil de şanssızlığa uğradı. Pozitif çıktı. Gençtir çabuk atlayacaktır inşallah" şeklinde konuştu.

    'Arda'ya verilen cezanın bir tane emsali yok'

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Arda Turan’a verdiği 2 maçlık men cezasının sorulması üzerine Terim, "Bir tane emsali yok. Soyunma odası oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Çeşitli ülkelerde şampiyonluktan sonra mevkisi kim olursa kim girerse girsin kimse tavrını ve istifini bozmamıştır. Bundan önceki örnekler açık. Kimse ceza almamış. Arda’nın Galatasaraylı olması ceza alması için yeterli gibi duruyor. Konu içinde Fatih Terim geçiyorsa diyorlar ki az ceza verirsek ayıp olur. Onun için herhalde ayıp olmasın diye yaptılar. Birden bire maçtan bir gün önce. Böyle bir karar açıklanıyor. Acil karar istiyoruz 2 maç ceza ile ilgili. Saha içinde yapılana, tribünde yapılana birkaç gündür bakıyorum ne sevk, ne ceza, ne açıklama var. Kurum ve kuruluşlardan izah eden bildiri yok. Hiçbir şey yok. Birden bire Arda’ya ceza var. Enteresan tabi. Ben açık ve aleni söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok adil durmuyor. Bundan evvelkilerde olduğu gibi. Sevkleri takip ediyoruz" diye cevap verdi.

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