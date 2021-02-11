Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Portekiz Kupası Yarı Final maçında Braga'nın futbolcusu David Carmo, Porto'nun genç yıldızı Luis Diaz ile girdiği mücadelede sakatlandı. Carmo için sahaya giren ambulans arızalanınca iş futbolculara düştü.

Braga ile Porto, Portekiz Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geldi.

Haber Global’in aktardığına göre, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Luis Diaz ile mücadeleye giren David Carmo, ayak bileğine darbe aldı. Bunun üzerine hakem sahaya ambulans çağırdı.

David Carmo'nun tedavi için bindirildiği ambulans aracı saha içinde arızalandı.

Ambulansı itme görevi ise Porto ve Braga futbolcularına kaldı. Aralarında Porto forması giyen eski Beşiktaşlı Pepe Yıldız’ın da bulunduğu yıldız isimler ambulansın arkasına geçip aracı sahanın dışına itti.