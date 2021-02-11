Facebook'tan 'futbolculara yönelik ırkçılık' gerekçesiyle yeni kısıtlamalar

Facebook, Manchester United'dan Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, West Bromwich Albion'dan Romaine Sawyers, Chelsea'den Reece James ve Manchester United kadın takımında forma giyen Lauren James gibi birçok siyah oyuncuya son dönemde sosyal medyadan artan ırkçı saldırılar nedeniyle yeni önlemler alacağını duyurdu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Facebook yöneticilerinden Fadza Madzingira, "Son dönemde platformumuzda artan ırkçı içerikli mesajlar, beni dehşete düşürüyor. Buna benzer durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni önlemler kapsamında, Facebook'ta futbolculara yönelik ırkçı içerikli mesaj atan hesaplara süresiz engelleme getirileceği iddia ediliyor.

Paylaşılan bilgiye göre Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'da ise tekrarlanan ırkçı içerikli mesajlarda kullanıcıların hesabı sonlandırılacak. Instagram'da, daha önce buna benzer durumlarda bir süreliğine hesabın dondurulması cezası veriliyordu.

As we celebrate #BlackHistoryMonth, this powerful rendition of Theresa tha SONGBIRD's poem “You So Black” honors the individuals and Facebook Groups who are #MakingAWay every day. #LiftBlackVoices #MoreTogether pic.twitter.com/7Ob4744IWb — Facebook App (@facebookapp) February 5, 2021

Her şubat ayı ABD'de bir gelenek haline gelen ve 'Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı (Black History Month)' olarak bilinen döneme özel paylaşımlar yaptığı görülen Facebook, siyah Amerikalıların toplumsal hayata ve Amerikan tarihine yaptığı katkıları hatırlatma geleneğine katılan platformlar arasında.