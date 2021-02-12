Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyada izleyenler futbolcu olarak mı geldi, imam mı oldu, ayırt etmekte zorlanabilirler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçeli taraftarların futbolcu Mesut Özil'in forma girmesini 'hasretle beklediklerini' söyledi. Altaylı, "Buna karşın Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yeni transferi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Özil'in şu ana dek futbol sahasında Fenerbahçe'ye ciddi bir katkı sağlamadığını belirten Altaylı, taraftarın forma girip kendini bulmasını 'hasretle beklediğini' ifade etti.

"Buna karşın Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler" görüşünü dile getiren Altaylı, şöyle devam etti:

"Çünkü Mesut Özil bol miktarda İslami paylaşım yapıyor. Hemen birileri kendini ortaya atıp ' Ne o İslami paylaşımlardan rahatsız mı oldun ' falan demesin. Hiç ama hiç olmadım. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta.

' falan demesin. Hiç ama hiç olmadım. Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması 'Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi' olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil. Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim 'Mesut Özil ne yerli ne de millidir' fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

'Mesut Özil’in önünde dua ettiği camii Türkiye’den değil'

Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. ' Ne güzel ' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil’in önünde dua ettiği camii Türkiye’den değil.

' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil’in önünde dua ettiği camii Türkiye’den değil. Türkiye’deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye’nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan’dan Jama Camii’nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan’a mı acaba' diye düşünüyorum."