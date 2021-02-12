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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı imza töreni

    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yunan futbolcu Bakasetas tepkisi: Kendi çocuğumuzdan önde tutarız

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    Spor
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    Trabzonspor'da yeni transferler Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir’in imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yunan futbolcu Bakasetas'a dün yöneltilen bayrak sorusu ile ilgili, “Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, ailelerinin bize emanetidir hepsi. Kendi ailemize, çocuklarımıza gösterdiğimiz özeni fazlasıyla onlara gösteririz” dedi.

    Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da katılımıyla yeni transferler Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir için imza töreni düzenlendi.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Akyazı Stadı’ndaki törende açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, dün tesislerde Bakasetas’ın düzenlediği basın toplantısında yaşanan soru kriziyle ilgili de konuştu.

    ‘Bütün oyuncularımızı evlatlarımız gibi’

    Yunan futbolcuya sorulan, ‘Takımın maçlarda İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına dönülmesiyle ilgili ne hissettiği’ sorusu hakkında açıklamada bulunan Ağaoğlu şöyle konuştu:

    • "Bütün futbolcularımız kulübümüzün en önemli değerleridir. Ayırt etmeksizin böyledir. Bunun ötesinde bizim de en değerlilerimizdir. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, ailelerinin bize emanetidir hepsi. Dolayısıyla kendi ailelerimizin önünde tutarız bütün oyuncularımızı. Trabzonspor büyük ve özel bir ailedir. Dolayısıyla bütün oyuncularımızı evlatlarımız gibi görürüz. Kendi ailemize çocuklarımıza gösterdiğimiz özeni fazlasıyla onlara gösteririz.
    • Eminim ki bu sözlerimden herkes bir şeyler çıkarmıştır. Bir şeyler anlamıştır. Bunun da bütün camia tarafından böyle değerlendirilmesi en büyük temennimiz en büyük isteğimizdir.
    • Bakasetas Yunanistan’ın batı yakasında doğdu. Ben de gemi kaptanıyken oradan defalarca geçtim. Ama hiç aklıma gelmemişti, şampiyonluk yarışındayken oradan birini aramızdan göreceğimiz. Bunun için çok mutluyuz. Transfer süreci içerisinde sergilediği tutumdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

    ‘Harcadığımız paraları Türk futbol ekonomisinin içinde tuttuk’

    Ağaoğlu, şöyle devam etti:

    • ''Bakasetas ilginç bir transfer oldu. Trabzonspor'da oynamak istemesi, bu transferin gerçekleşmesinde büyük etken. Kulübün kasasından bonservis olarak çıkan para benim canımı hep acıtır. Ancak bu oyuncular bonservis bedelinin üstünde. Biz harcadığımız paraları Türk futbol ekonomisinin içinde tuttuk. Burada önemli olan şey, bu 5.5 milyon euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Gençlerbirliği yetiştirdiği, Alanyaspor ise geliştirdiği bir futbolcudan gelir sağladı.
    • Futbolcuların milliyeti ne olursa olsun hepsi bize ailelerinin emanetidir. Dolayısıyla zamanı gelir, bütün oyuncularımızı kendi ailemizin üstünde tutarız. Yunus Mallı'yı, Abdullah Avcı ısrarla istedi. Kendisine teşekkür ederim, kazandığı paradan çok büyük bir fedakarlık yaptı. 3'te 1 rakamına Trabzonspor'a geldi. Başarıya ne kadar istekli olduğunun göstergesi. Eski yakalayacak ve yeniden Milli Takım'da oynayacak."

    ‘Çok büyük para verdim, canım yandı’

    Ahmet Ağaoğlu 3 futbolcuyla ilgili son olarak “3 değerli kardeşimizi bünyemize kattık çok büyük para verdim işin doğrusunu söylemek gerekirse canım yandı ama gözüm arkada değil. Hepinize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

    Bakasetas: Benim için hiç yaşanmadı

    İmza töreninde futbolculardan ilk olarak konuşan Anastasios Bakasetas da şu ifadeleri kullandı:

    "Çok heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Böyle büyük bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi. Saha dışı ve içinde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkesi gururlandırmak istiyorum. Dünle ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Buraya geldiğim andan itibaren sıcak bir karşılama var ve bu insanlara hissettiğim sevginin bir soruyla değişmeyeceğini söylemek istiyorum. Böyle bir şey benim için hiç yaşanmadı bile...”
    Yunus Mallı: Futbolun bu şehir için ne anlama geldiğini biliyorum, potansiyelime ulaşacağım

    Törende söz alan Yunus Mallı da şunları söyledi:

    “Başkanımıza ve yönetim kurulumuza Abdullah hocamıza teşekkür ediyorum. Hepsi burada olmam için çaba sarf ettiler. Tüm hemşerilerime Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme ve Trabzonspor gibi büyük bir kulübe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Doğru olan yerde olduğumu hissediyorum. Futbolun bu şehir için ne anlama geldiğini biliyorum. Ne kadar Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. Heyecanlı ve istekliyim. Burada potansiyelimi tekrar canlandırabileceğimi düşünüyorum. Allah utandırmasın.”

    22 yaşındaki Berat Özdemir ise, “Başkanıma ve hocama çok teşekkür ediyorum. Transfer haberini aldığım ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Trabzon halkı beni ve diğer yeni arkadaşlarımızı çok güzel karşıladı. Çok güzel giden bir havamız var buna da devam edeceğiz. Trabzonspor’un yüzünü kara çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz” dedi.

    Etiketler:
    Yunanistan, Transfer, imza, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
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