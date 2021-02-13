Fatih Altaylı: Zirvedeyken Alman, dibe vurduğunda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil’in gelmesini mi kıskanacağım?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Roberto Carlos'u kıskanmadım, bunu mu kıskanacağım' başlığıyla yayımlanan yazısında Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'e yönelttiği eleştirilere gelen tepkileri yorumladı.

Yazısının başında "Kafayı Mesut Özil’e taktı demiş bazıları. Haşa. Kafayı Mesut Özil’e falan takmadım. Ben kafayı kimseye takmam. Ben kafayı enayi yerine koyulmaya takarım" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Dün Mesut Özil’in Türkiye’de, her biri birer başyapıt onlarca camimiz var iken, bu camilerin tanıtımının Türkiye için turistik potansiyel yaratma olasılığı büyükken Özil’in Hindistan’dan bir caminin önünde Fenerbahçe forması ile fotoğraf koymasını eleştirdim.

Hemen saldırı başladı. Kimi diyor ki, ' Mesut Özil’e kafayı taktı ', kimi diyor ki, ' Mesut Özil geldi diye hasetinden çatlıyor .' Önemli, değerli bir futbolcunun transferinden çatlayacak olsa idim Fenerbahçe’nin Roberto Carlos ’u transfer etmesine çatlardım.

', kimi diyor ki, ' .' Önemli, değerli bir futbolcunun transferinden çatlayacak olsa idim Fenerbahçe’nin ’u transfer etmesine çatlardım. Galatasaray forması ile en görmek istediğim futbolculardan biri idi. Tam aksine böyle önemli bir futbolcuyu bize izlettirdiği için Fenerbahçe’ye minnet duydum. Kariyerinin zirvesinde gelen Van Persie’yi kıskanmadım da, zirvedeyken Alman, dibe vurduğunda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil’in gelmesini mi kıskanacağım?"

'Derdinin iki yüzlülükle, sahte bir 'yerli ve milli' söylemiyle olduğunu' ifade eden Altaylı, bazı okurlarının da 'Hepsi Müslümanların camii, Mesut da bir Müslüman, ille Türkiye’den mi cami paylaşacak' dediğini aktardı. Altaylı, bu yöndeki yorumları da şöyle değerlendirdi: