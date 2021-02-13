Hilal Kaplan: Mesut, Alman faşizminden yaka silkerek geldi ama ülkemizde de Altaylı gibi İslam düşmanları çok

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki yazıları nedeniyle Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.
Kaplan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok. Medyada belki Altaylı’yla karşı en net mücadele veren isim olarak söylüyorum: Mesut’un yanındayız" dedi.
Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok.— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) February 13, 2021
Medyada belki Altaylı’yla karşı en net mücadele veren isim olarak söylüyorum: Mesut’un yanındayız. https://t.co/QIWxmFyvsa
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)