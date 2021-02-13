Hilal Kaplan: Mesut, Alman faşizminden yaka silkerek geldi ama ülkemizde de Altaylı gibi İslam düşmanları çok

Sabah yazarı Hilal Kaplan, futbolcu Mesut Özil hakkındaki yazıları nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı eleştirdi. Kaplan, "Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki yazıları nedeniyle Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

Kaplan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok. Medyada belki Altaylı’yla karşı en net mücadele veren isim olarak söylüyorum: Mesut’un yanındayız" dedi.

Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek ülkemize geldi. Ama ülkemizde de Fatih Altaylı gibi İslâm düşmanları çok.



Medyada belki Altaylı’yla karşı en net mücadele veren isim olarak söylüyorum: Mesut’un yanındayız. https://t.co/QIWxmFyvsa — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) February 13, 2021

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