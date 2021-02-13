Messi, rekor kırdığı maçın kramponlarını kanser hastası çocuklar için bağışladı

Lionel Messi, 22 Aralık'ta futbol efsanesi Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini kırmayı başardı. Arjantinli süper yıldız artık 'aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu' unvanının tek sahibi.

NTV Spor'un aktardığına göre, yıldız futbolcunun 644. golünü attığı rekor kıran kramponları Museu Nacional d'Art de Catalunya'ya bağışlandı.

Kramponlar, müzayedeye çıkmadan önce 1 ay süreyle müzede sergilenecek.

Nisan ayında yapılacak müzayedede satılacak kramponlardan elde edilecek gelir, Katalonya'daki onkolojik hastalıkları olan çocuklara ve ailelerine bağışlanacak.

Konuyla ilgili konuşan Lionel Messi, şunları söyledi:

"Aynı kulüp için toplam 644 gol atmak beni neşelendiriyor ancak en önemli olan şey sağlıkları için savaşan çocuklara bir şeyler verebilmektir. Nisan ayındaki müzayedenin bu büyük amaç için farkındalık yaratacağını umuyoruz."

Messi Barcelona'daki 644. golüne 17 sezonda 748 maça çıkarak ulaştı.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

Messi, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olmuş, Pele kendisine bir tebrik mesajı yollamıştı.

La Liga’nın 23. haftasında Barcelona’nın sahasında Alaves’i ağırlayacağı maçta Lionel Messi yeni bir rekor için sahada olacak.

Barcelona ile ligde 504 maça çıkan yıldız oyuncu bugün maça çıkması halinde Barcelona formasıyla La Liga’da en çok forma giyen oyuncu olan Xavi’nin 505 maçlık rekoruna ortak olacak.