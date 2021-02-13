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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı: Algı operasyonu yapıyorlar

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, Mustafa Cengiz'in açıklamaları hakkında "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları. Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar" diye konuştu.

    Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İlk yarıda oynadıkları futbolu, gelecek maçlara yaymaları halinde daha iyi olacaklarının altını çizen Ali Koç, "Süleyman Başkan cezası nedeniyle yoktu. Başta Serkan Hurma olmak üzere tüm yönetime çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da başarılar diliyorum. Genelde bu statta maç yapmak keyifli olmuyor ama yapılan bütün değişikliklerle güzel bir stat ortaya çıkmış. Saha halı gibiydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Güzel bir saha vardı. Takımı, hocamızı, sportif direktörümüzü tebrik ediyorum. İyi bir reaksiyon gösterdiler. İlk yarıda oynadığımız futbolu, ilerleyen maçlara da yayarsak çok daha iyi olacağız. Sakatlıkların da dönmesiyle daha da iyi olacağız. İlk yarıda ve ikinci yarıda iyiydik. İkinci yarıda biraz pozisyon verdik. Son 11 maçın 9'unu kazandık. 1 mağlubiyetimiz var. Bütünsel açıdan bakınca doğru yoldayız. Geçen hafta nedeniyle taraftarlarımız endişeye kapıldı ama doğru yoldayız. Biz inandık onlar da inansın. İnşallah üzerine ekleyerek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar'

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar hakkında da konuşan Koç, "O kadar çok konuştu ki siz de hatırlayamıyorsunuz konuların hepsini. Koskoca adamların yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almalarına biz ayak uyduramayız, yetişemeyiz. Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar. Yapsınlar, canları sağ olsun. Ama sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarımız bilgi ve belgelerle cevap verecektir. Bu zihniyet olduğu sürece Türk futbolunda ne barış ne dostluk ne de kardeşlik olur. Böyle marjinal bir ülke ligi olarak futbola devam ederiz" dedi.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA
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    'Arda Turan'a az bile vermişler'

    Arda Turan'ın aldığı 2 maçlık ceza için 'az bile vermişler' yorumunu yapan Ali Koç, şöyle devam etti:

    "Ben bu işlere şu anda girmeyeceğim. Taraftarlarımız tarafından tenkit edilme pahasına da olsa çok fazla topa girmemeye çalışıyorum. Çok ağır itham ve iddialar var, bunların araştırılması lazım. Küfür mü edildi, 3 bin kişi mi geldi, localara adam mı alındı, hepsinin cevabını vereceğiz. Biz bunların cevabını misliyle vereceğiz. Hızlarını alsınlar, bitsin açıklamaları. Türk futbolunun kalitesinde yöneticilerin kalitesi ve söylemleri de çok önemli. Basında dikkat ediyorum, 'Bravo Fenerbahçe'ye, bu söylemleri hiç muhatap almıyorlar, ortamı germiyorlar' demiyorsunuz. Koskoca adamların iftiralarını araştırmanızı rica ediyorum. Savcılık var, spor şube var, emniyet var, TFF yetkilileri var. Biz rakibiz, bizi bırakın, devletin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. Biz bir yere kadar hürmet gösterebiliriz ama bir camiayı temsil ediyoruz. Tez zamanda ilgili arkadaşlarım, ne cevap gerekiyorsa bunu vereceklerdir ama ayıp ediyorlar. Kaostan beslendiklerini biliyoruz ama kaos meydana getirerek ne kendi kulüplerine ne de Türk futboluna katkı sağlarlar."

    'Maç saatlerinin değişmesi makul'

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç saatlerinde değişiklik yapılması üzerine konuşan Ali Koç, "Maç saatlerinin değişmesini makul karşılıyorum. Ağır bir kar fırtınası bekleniyor. Takımlar bunu istedikten sonra TFF ve yayıncı kuruluşun anlayışla karşılaması normal. Maçların oynanması daha önemli. 86'dan bu yana olmamış bir fırtınanın geldiği söyleniyor. Bizim bugüne kadar böyle bir talebimiz olmadı ama yarınki şartlar, normal mevsim şartlarının çok üzerinde olduğu için bu durum gayet normal" değerlendirmesinde bulundu.

    Ali Koç son olarak Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezasının 3'e indirilmesiyle ilgili, "Bu konuyla ilgili de arkadaşlarım cevap verecektir" dedi.

    Etiketler:
    Fatih Karagümrük, Mustafa Cengiz, Arda Turan, Ali Koç
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