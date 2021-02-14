Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Mesut Özil'e: Çapsızların, bu ülkeye ait olmayanların sözlerini dikkate alma

Mesut Özil iyi ki tüm değerlerinle geldin. Bu güzel Ülke’ye en güzel aidiyetinle geldin. Avrupa’da yaşadığın ötekileştirmeye karşı aldığın muhteşem tutumla geldin. Çapsızların, bu Ülke’ye ait olmayanların sözlerini dikkate alma. Bu Ülke seni bağrına bastı, gerisini hiç önemseme.