Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır’da köy okulunu yeniledi

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'daki bir köy okulunun yenilenmesi için yardımda bulundu.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.

Mame Thiam da paylaşımı alıntılayarak "İyi dersler" notunu düştü.

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