Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır’da köy okulunu yeniledi

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.
Mame Thiam da paylaşımı alıntılayarak "İyi dersler" notunu düştü.
İyi dersler! ❤️🙏🏼 https://t.co/8sYHf1EGUI— Mame Baba Thiam (@Mame27Thiam) February 15, 2021
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