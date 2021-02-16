Trabzonspor'da iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı altıya yükseldi

Bilgilendirme | Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.



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