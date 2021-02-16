FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) paylaştığı ve 10 hakemin bulunduğu listede ilk sırayı ise Alman hakem Felix Brych aldı.