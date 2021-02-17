TFF Başkanı Özdemir'den 'limit' açıklaması: Kimsenin gözünün yaşına bakmam, cezayı veririm, puan silmeye kadar yolu var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ara transferde limit aşımıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Özdemir, “Ben Maliye Bakanı değilim. Sadece TFF talimatlarıyla hareket ederim. Yanlış varsa, kimsenin gözünün yaşına bakmam. Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.