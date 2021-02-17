Üç kalecisi Kovid-19'a yakalanan Trabzonspor'da, Başakşehir maçında kaleyi lise öğrencisi Moradaoğlu koruyacak

Trabzonspor'da dün açıklanan sonuçlarla koronavirüs vaka sayısı 6’sı futbolcu olmak üzere 7’ye çıktı. Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir maçında ilk üç kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Bordo-Mavililer'in kalesini 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu koruyacak.

Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor'da Kovid-19 vakalarına dün ikisi futbolcu, biri de idari personel olmak üzere üç yenisi daha eklendi ve toplam hasta sayısı 7 oldu. Bu durum Başakşehir maçı öncesi Bordo-Mavilileri güç durumda bıraktı.

Yedeği Aydın da son sınıfa gidiyor

Trabzonspor'un ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek.

U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

‘Bakasetas her kuruşa değdi’

Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ara transferde takıma kattıkları Anastasios Bakasetas'ın performansını Yunan basınına değerlendirdi.

Gazzetta.gr'ye konuşan Ağaoğlu, "Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Onu sabah 04.30'da uçağa bindirmek inanılmazdı. Bu transferin ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Aynı zamanda kendisi de bize gelmek istedi. Tam bir kazan-kazan durumu oldu. Gösterdiği performansla onun için harcadığımız paraya değdiğini gösterdi" diye konuştu.