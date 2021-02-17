Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sipahioğlu: Mustafa Cengiz yanlış yolda, çok tehlikeli bir şey yapıyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Sipahioğlu, "Başkanımızın sanki devlete karşı tutumu olduğu algısını yaratıyor. Mustafa Cengiz, yanlış yolda. Tüm diğer yalanlarının yanında bu yalanını da şiddetle kınıyoruz" dedi.

FB TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuşan Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray maçında stada 'şifreli seyirci' alındığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

‘Buna çocuklar bile inanmaz’

Fenerbahçe'nin kendi evinde ezeli rakibine 1-0 mağlup olduğu maçla ilgili 'şifreli seyirci' iddiaları için Sipahioğlu, şunları söyledi:

"Hayal güçleri çok yüksek. Her 1907 diyeni stada aldılar diyorlar. Şifre 1907 yalanı. Böyle şifreli seyirci almak ne Fenerbahçe ne de Türkiye tarihinde olmamıştır. Nasıl bilgilendiriyorlar anlamak mümkün değil. Stada 200 kişi alacaktık. O yüzden protokole mi, 1907 tribününe mi geldiniz diye soruyorduk. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bunları gerçekten söylüyorsa büyük hata yapıyor. Bu bilgiyi verenler çok yanlış yapıyor. Buna çocuklar bile inanmaz."

‘Mustafa Cengiz, Başkanımız için 'devlet karşıtı' algısı yaratıyor’

"Mustafa Cengiz çok tehlikeli bir algı operasyonu yapıyor. Cengiz, Başkanımızın sanki devlete karşı tutumu olduğu algısını yaratıyor" diyen Sipahioğlu, şöyle devam etti: