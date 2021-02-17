Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sipahioğlu: Mustafa Cengiz yanlış yolda, çok tehlikeli bir şey yapıyor

FB TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuşan Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray maçında stada 'şifreli seyirci' alındığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.
‘Buna çocuklar bile inanmaz’
Fenerbahçe'nin kendi evinde ezeli rakibine 1-0 mağlup olduğu maçla ilgili 'şifreli seyirci' iddiaları için Sipahioğlu, şunları söyledi:
"Hayal güçleri çok yüksek. Her 1907 diyeni stada aldılar diyorlar. Şifre 1907 yalanı. Böyle şifreli seyirci almak ne Fenerbahçe ne de Türkiye tarihinde olmamıştır. Nasıl bilgilendiriyorlar anlamak mümkün değil. Stada 200 kişi alacaktık. O yüzden protokole mi, 1907 tribününe mi geldiniz diye soruyorduk. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bunları gerçekten söylüyorsa büyük hata yapıyor. Bu bilgiyi verenler çok yanlış yapıyor. Buna çocuklar bile inanmaz."
‘Mustafa Cengiz, Başkanımız için 'devlet karşıtı' algısı yaratıyor’
"Mustafa Cengiz çok tehlikeli bir algı operasyonu yapıyor. Cengiz, Başkanımızın sanki devlete karşı tutumu olduğu algısını yaratıyor" diyen Sipahioğlu, şöyle devam etti:
- “Mustafa Cengiz, çok tehlikeli bir şey yapıyor. Bu kadar hadsiz, bu kadar provokasyona devam eden yaklaşımı Fenerbahçe olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Fenerbahçe'nin devlete karşı tutumu her zaman ortadadır.
- Mustafa Cengiz çok tehlikeli bir algı operasyonu yapıyor. Cengiz, Başkanımızın sanki devlete karşı tutumu olduğu algısını yaratıyor. Mustafa Cengiz, yanlış yolda. Tüm diğer yalanlarının yanında bu yalanını da şiddetle kınıyoruz.
- Bir tarafta Fenerbahçe'yi zan altında bırakıp Emniyet güçlerine küfür edildi deniliyor. Galatasaray Başkanı ‘Küfürü kim etmiyor ki?’ diyor. Küfür eden futbolcusunu korumak için ‘Kim küfür etmiyor ki?’ demek ayıptır. Bu iş çok yanlış yerlere gidiyor.
- PFDK 'nın 38. maddesinde küfürlü paylaşım yapanın en az 6 maç alacağı belirtiliyor. Bunun peşinde değiliz ama Etebo'nun da o paylaşımdan dolayı ceza alması gerekirdi. Bu ceza atlanmış olduğu için bunu böyle yorumlamaları gerekirken, ‘Arda neden ceza aldı?’ diyorlar. PFDK'nın 38. maddesi gayet açıktır.”
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