Avustralya Açık'ta finale yükselen Japon tenisçi Osaka: Belki de Yunan yemekleri yemeye devam etmeliyim

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Serena Williams'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını finale yazdıran ilk isim olan Naomi Osaka, bu başarısının kendisine 'malum olup olmadığını' sorguluyor.

Maçın ardından konuşan 23 yaşındaki Japon tenisçi, "Çok tuhaf. Son 3 haftadır Japon yemekleri yiyordum. Dün ise Yunan yemeğinde karar kıldım. Sonra uyudum, uyandım. (Yunan tenisçi Stefanos) Çipsipas'ın (İspanyol tenisçi Rafael) Nadal'ı yendiğini öğrendim. Kendi kendime 'Bu bir işaret olmalı. Belki de Yunan yemekleri yemeye devam etmeliyim' diye düşündüm" dedi.

Kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğu için mücadele eden Nadal dün Çipsipas'a yenilmişti.

Tsitsipas stays alive!



Missed tie-break by Nadal and Greek player now trails 1 set to 2 #AusOpen pic.twitter.com/sPsSlbfqmz — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 17, 2021

​Osaka ikinci tur maçları öncesinde verdiği bir demeçte de rüyasında Fransız Caroline Garcia'ya yenildiğini gördüğünü anlatmış ve rüyalarının kendisine 'gelecekten haberler verdiğini' söylemişti. Ancak rüyası Osaka'yı yanılttı ve Japon tenisçi, Garcia'yı yalnızca 61 dakikada yendi.

A coincidence? 🍽️@naomiosaka had been eating Japanese food before her matches but switched it out for Greek food last night.



Since then, @steftsitsipas upset Rafael Nadal & she secured a win over Serena Williams.



"Maybe I should keep eating Greek food"#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0TP2oUwf26 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021

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