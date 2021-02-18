NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, geleneksel olarak 3 gün süren NBA All-Star'ın tarihte ilk defa tek günde tamamlanacağı resmen duyuruldu.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.



A THREAD ⤵️ pic.twitter.com/doU1zWuuJq — NBA (@NBA) February 18, 2021

Yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile 70. NBA All-Star maçına sahne olacak organizasyonun, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta şehrindeki State Farm Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceği ifade edildi.