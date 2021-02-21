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    Fatih Terim'den hakem tepkisi: Cesaretin yoksa o düdüğü çalmayacaksın

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    https://tr.sputniknews.com/spor/202102211043860050-fatih-terimden-hakem-tepkisi-cesaretin-yoksa-o-dudugu-calmayacaksin/

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etki, başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim. Sen koskoca büyük takımların ya da başka takımın kaderiyle oynayamazsın” dedi.

    Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puan kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.

    Alanya deplasmanında kazasız ayrılmanın kendisini sevindirdiğini dile getiren Terim, oyunun kırılma anları olduğunu söyledi. Maçta Luyindama'nın kafasına darbe aldığı pozisyonu yorumlayan Terim, Kırmızı kart pozisyonu var. Orada Luyindama'nın kafasının değil ayağının nereye kalktığına bakmak lazım. Biz böyle bir kadere uğradık derbi maçında. Ben çıkıp kırmızı kart, dedim. Cüneyt Çakır'ın idare ettiği maçtı” diye konuştu.

    ‘VAR'a düdük çalmaya alışkın olmayan hakem koyuyorsunuz, bu nasıl anlayış?’

    Karşılaşma hakemleri hakkında düşüncelerini aktaran Terim, şunları söyledi:

    • Ceza yemek istemiyorum ama şöyle bir şey aklıma geliyor. Genç hakem veriyorsunuz, çok güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyorsunuz, daha evvel Süper Lig'de görmeye alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi VAR'a Süper Lig'de düdük çalmaya alışkın olmayan hakem koyuyorsunuz. Bu nasıl anlayış?
    • Haftanın en kritik maçı Galatasaray- Alanyaspor maçı değil mi? Bu nasıl bir anlayış. Ben hayretler içerisindeyim. Genç hakemlere itirazım yok ama bir tarafı tecrübeli olayları doğru yönetecek. İkinci sarı kart yok, kırmızı kart yok, penaltı yok. Bunları ben pek dillendirmem. Bu kadar bariz ki bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bunun başka bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil. Böyle şey olur mu? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bize gelince hiç tereddütsüz.

    ‘Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı’

    • Bu kadar kritik bir maçın bu kadar tartışılır pozisyonu olmamalı. Size penaltıdır bana değildir. Size kırmızı karttır bana değildir. Ben sarı derim siz değil dersiniz. Buna hiç itirazım yok ama bu nedir arkadaş? Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etki, başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim. Sen koskoca büyük takımların ya da başka takımın kaderiyle oynayamazsın. Bu kadar bariz.
    • Büyük Allah öyle Allah ki Tzavellas sarı kart yiyor. İlk yarı benim önümde atlıyor eline çarpıyor. Dördüncü hakemin bir metre önünde. ‘Çarpmadı Hocam’ dedi. Oyunun kaderi değil mi? Bir şey istediğimiz yok bizim. Adalet herkes için diyoruz ama hiç hoş bir manzara değil."

    ‘Buradan 3 puanla lider dönmek de herkese çok önemli bir mesaj’

    Sorulara kısa cevap vermek istediğini vurgulayan Terim, "Kısa kesiyorum ceza yemek istemiyorum. Zaten bahane arıyorlar" dedi.

    Terim, Alanya deplasmanından puanla dönmenin çok önemli olduğunu dile getirdi:

    "Muhakkak ki çok önemli. Her puan her deplasman hele hele Alanya deplasmanı çok önemli. Ama o kadar çok maç var ki daha bazı şeyleri söylemek için çok erken. Buradan 3 puanla lider dönmek de çok önemli bir mesaj kendi taraftarımıza, kendi camiamıza ve futbol camiasına, herkese. Biz her yerde herkesi yenebiliriz, mücadelemizi üst seviyede tuttuğumuz sürece iyi günler gelecektir. Sonuçta Galatasaray takımıdır bu. Psikolojik olarak zirvede kalmak hepimizin istediği bir şey. O nedenle mutluyuz."
    Etiketler:
    kırmızı kart, Cüneyt Çakır, Hakem, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fatih Terim
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