Şenol Güneş: Siz kavgalardan keyif alıyorsunuz, hakem kararı çok uzun tartışılıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedefin EURO 2020'de gruptan çıkmak ve 2022 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi. Türk futboluyla ilgili de değerlendirmeler yapan Güneş, “Siz kavgalardan keyif alıyorsunuz. Oyun akışı giderken hakem kararı çok uzun tartışılıyor. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözemezsiniz” dedi.