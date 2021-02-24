Hindistan Başbakanı'nın adı dünyanın en büyük kriket stadyumuna verildi

Kriket sporunun önde gelen ülkelerinden Hindistan'da dünyanın en büyük stadına sürpriz bir jestle Başbakan Narendra Modi'nin adı verildi. Memleketi Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki 110 bin kapasiteli dev stadın yeni adını, İngiltere maçı öncesi İçişleri Bakanı Amit Shah açıkladı, "Bu stat, Başbakan Modi'nin hayaliydi" dedi.

100 milyon dolara mal olan, eski adıyla 'Sardar Vallabhbhai Patel Kriket Stadyumu'nun açılışını, Modi Şubat 2020'de ABD'in o dönemki başkanı Donald Trump ile miting düzenleyerek açmıştı. Stadyum, Avustralya'da tarihi 1853'e dayanan 100 bin seyirci kapasiteli stadı gölgede bırakıyor.

Bağımsızlık lideri Patel'in adı, yine Gucerat'ta 2018'de tamamlanan Birlik Heykeli'ne de verilmişti. 182 metre boyunda olan ve ABD'deki Özgürlük Anıtı'nın iki katı büyüklükteki heykel, dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor.