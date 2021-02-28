Kayıt
21:58 28 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi

    © İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 1613
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043917853_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_17c75d300ce2ed82fad84a8e2a3d8f0a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202102281043917838-super-ligin-27-haftasinda-fenerbahce-deplasmanda-trabzonsporu-1-0-yendi/

    Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

    Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 2016'dan sonra ilk kez kazandı ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçti. Trabzonspor ise 10 maç aradan sonra kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

    Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.

    İlk 30 dakikada Fenerbahçe, 4 kez gole yaklaştı. 11'de Sosa'nın kornerinde Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. 11. dakikadaki bu pozisyondan sonra 19'da Pelkas ile de bir fırsat yakaladı. 25'te ise önce Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen topta Attila Szalai altıpas önünde gelşine vurdu, Uğurcan bu kez köşeden topu kornere çeldi. 30. dakikada Attila Szalai ile sol kanattan gelen Fenerbahçe, net bir gol fırsatı yakaladı. Macar oyuncunun ortasında Mame Thiam kafa vuruşu yaptı ancak Uğurcan Çakır, bu pozisyonda da gole izin vermedi.

    Mert Hakan ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü

    Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'un hızlı hücumunda Caleb Ekuban'a müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Mert Hakan Yandaş, bu kartla birlikte Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Serdar Aziz ise 72. dakikada Djaniny'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

    Dev maçta ilk gol Dimitrios Pelkas'tan

    Fenerbahçe, 76. dakikada Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas ile öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Dimitrios Pelkas, hızla ilerledi. Takım arkadaşlarından destek bekleyen Yunan yıldız, destek gelmemesi üzerine ceza sahası yayı civarında, hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

    Avcı, son bölümde riskleri aldı

    Abdullah Avcı, son bölümde Flavio'nun yerine Afobe'yi, Marlon yerine ise Abdulkadir Parmak'ı oyuna sürdü. Fenerbahçe'de ise Pelkas yerine Filip Novak oyuna dahil oldu. Trabzonspor, maçın son bölümünde tüm riskleri alarak beraberlik golü aradı ancak Fenerbahçe, dev maçtan tek golle galip ayrıldı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular keşfettik” dedi.
    Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet