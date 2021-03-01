Kaza geçiren ünlü golfçü Woods'tan ilk mesaj

Geçirdiği kaza ve operasyonlar sonrası hâlâ hastanede olan golfçü Tiger Woods, haftasonu bir turnuvada meslektaşlarının kendisine gönderdiği mesaj karşısında duygulanıp ilk doğrudan açıklamasını yaptı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ünlü golfçü Tiger Woods'tan ilk doğrudan mesaj geldi.

Twitter hesabındaki paylaşımında, haftasonu WGC- Workday Championship turnuvasında birçok golfçünün kendisiyle özdeşleşen kırmızı tişörtü tercih etmesinin kendisini duygulandırdığını yazan Woods, şu ifadeleri kullandı: "Televizyonu açıp tüm o kırmızı tişörtleri görmenin ne kadar dokunaklı olduğunu anlatamam. Tüm bu golfçüler ve hayranlarım, bu zor zamanların üstesinden gelmeme gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz."

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time. — Tiger Woods (@TigerWoods) March 1, 2021

​Sağ ayak ve bileğinden ameliyat olan 45 yaşındaki golfçünün sağlık durumu iyi. Güvenlik yetkilileri Woods'un kaza anında emniyet kemeri takıyor olmasının hayat kurtardığını, alkollü olduğuna dair bir ibarenin de bulunmadığını açıklamıştı.