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    beIN Sports'un Fenerbahçe'ye açtığı davada karar açıklandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202103021043934610-bein-sportsun-fenerbahceye-actigi-davada-karar-aciklandi/

    beIN Sports'un Fenerbahçe'ye açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Fenerbahçe’nin kullandığı 'be FAIR' sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verdi.

    Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, beIN Media Group şirketinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne "markaya tecavüz" istemli açtığı davada karar açıklandı.

    İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran beIN Media Group, ihtiyati tedbir talepli dilekçesinde beIN markasının dünyaca tanınmış bir medya grubu olduğunu ve Türkiye’de TFF Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

    Markaya tecavüz ve haksız rekabet

    Dilekçede Fenerbahçe’nin ocak ve şubat aylarında Ankaragücü, Sivas, Kayseri ve Rize Spor ile oynadığı maç öncesi ve sonrası futbolcu ve antrenörler üzerinde bulunan tişörtlerdeki görsellerin ve yine oyuncuların giydiği eşofmanlar ve saha kenarında yer alan reklam panolarında beliren görsellerin, beIN Group’un marka haklarına tecavüz niteliğinde olduğun ve haksız rekabete yol açtığı ileri sürüldü.

    İhtiyati tedbir konulsun

    Bu eylemlerin TV kameralarının önünde lig maçlarında gerçekleştiğini belirten beIN Group, itibarlarına açık bir saldırı olduğunu iddia etti. Dilekçede, bu bakımdan ivedi olarak Fenerbahçe’nin marka hakkına yönelik tecavüz eylemleri ve haksız rekabet eylemlerinin durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir talebi istedi.

    Ayrıca, beIN Group’up ‘beIN’ ile başlayan birçok tescilli markaya sahip olduğu belirtilerek, Fenerbahçe-Trabzon maçından önce acil olarak dosya üzerinden ve Fenerbahçe'nin dinlenmeden karar verilmesi istendi.

    Düşünce özgürlüğü ve ticari itibari dengesi gözetildi

    Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yayıncı kuruluşa yönelik protesto eylemi içinde olduğunun anlaşıldığını belirterek, beIN markasına yönelik tecavüz eden fiillerin durdurulması için geniş bir tedbir talebinde bulunmuş ise de; Fenerbahçe’nin eylemlerinin Anayasanın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında değerlendirilebileceğini, bir taraftan düşünce özgürlüğünü bir taraftan ise ticari itibarın dengesinin gözetilerek mevcut delil durumuna ve yasalara göre karar verdiğini belirtti.

    Markaya tecavüz yok

    Kararda, beIN’i protesto amacıyla giyilen tişört ve eşofmanlarda, ayrıca reklam panolarında kullanılan, ‘Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz’,  be FAIR’ ve ‘Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık” ibarelerinin tek tek incelendiğinde bu sözlerin ticari amaç taşımaması ve ticari herhangi bir fonksiyon görmemesi, ticari etki doğurmaması ve kullanımının markasal olmaması nedeni ile markaya tecavüz olduğuna kanaat getirilmediği belirtildi.

    İltibas da yok

    Haksız rekabet yönünden inceleme yapan mahkeme, “Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz” ve “Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık” sloganlarının Bein Group’a ait tescilli markalar ile gerek kelime yapıları gerekse anlamsal olarak benzemediği, bu nedenle herhangi bir iltibas yaratmadığı, halk nezninde Fenerbahçe tarafından kullanılan bu sloganların beIN Group’a ait tescilli markalar gerek kelime yapıları gerekse anlamsal olarak benzemediğinden herhangi bir iltibas yaratmadığını kaydetti.

    Fenerbahçe'ye tedbir kondu

    Mahkeme, Fenerbahçe’nin kullandığı “be FAIR” sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verdi.

    Mahkeme kararın gerekçesini şu şekilde açıklandı:

    “be FAIR” sloganının ise şirketin marklarına ait “be” ile başlaması harflerin ve kelimelerin yazı karakterinin aynı olması, beIN Group’a ait tescilli markaların tescil olduğu rengi ve şekli ile benzer şekilde kullanılması ayrıca “be  FAIR” kelimesinin “Adil ol” anlamına geldiği, bu nedenle beIN Group'a yönelik protesto mahiyetinde olduğu, beIN markalarına da benzerlik teşkil etmesi ve halkın gözünde olumsuz bir çağrışım yaratabileceği ihtimali olduğu, bu ihtimalin şirketin ticari itibarının zarar görebileceği ve haksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edebileceği, bu nedenle davanın etkinliğinin sağlanması açısından, “be FAIR” sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmiştir.”

    Etiketler:
    Dava, Fenerbahçe, beIN Sports
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