Kayıt
22:15 03 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray takımları Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Ömer Bayrak (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

    Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 39
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043945361_0:11:1200:686_1200x675_80_0_0_3c17efad76513bde78e2c4a05598b7dd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202103031043945485-galatasarayin-galibiyet-serisi-baskentte-bitti/

    Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

    Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligin son sırasında çıkan MKE Ankaragücü, rakibini İbrahim Akdağ (penaltıdan) ve Saba Lobjanidze'nin golleriyle yendi. Galatasaray'ın son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'yla attığı gol yeterli olmadı.

    taraftar, futbol, maç, tribün
    © AA / İbrahim Erikan
    Pandemide taraftarlık: Türkiye’de futbol nasıl değişti?

    Bu maça kadar son 8 karşılaşmasını üçer puanla kapatan Galatasaray, serisini bu yenilgiyle Ankara'da bıraktı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini 17 Ocak'ta Beşiktaş karşısında almıştı.

    Puanı 57'de kalan Galatasaray bir maç fazlasıyla ve averajla liderliğini sürdürdü.

    Öte yandan Galatasaray, bu sezon kaleci Fernando Muslera'nın forma giydiği bir maçta ilk kez kaybetti.

    Mustafa Muhammed kırmızı kart gördü

    Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mustafa Muhammed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı.

    Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ'a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

    MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sona erdi

    MKE Ankaragücü, rakibinin galibiyet serisine son verirken kendi 3 puan hasretini de sona erdirdi.

    Son galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.

    Puanını 23'e çıkaran MKE Ankaragücü, son sıradan kurtularak 19. basamağa yükseldi.

    Fatih Terim: Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter

    NTV'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Terim "İki gün önce VAR'daydı Cüneyt Çakır. Niye buraya apar topar geldi. Skandal bir karara imza atmış orada. Çok yazık. Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Ama doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar. Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk 'sahaya çıkmasak ne olur?' diye.  Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok. Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. İyi olsun diye genç hakemlere destek olalım diye çırpınıyoruz. Bundan sonra asla. Her yerde ceza almamaya özen göstererek, artık nereye kadar göstereceksek..." dedi.

    Arda Turan: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz!

    Yayıncı kurula açıklamada bulunan Galatasaray Kaptanı Arda Turan "Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa buna da razıyım. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Yüzde 85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Hepsini görüyoruz. Yapılanları görüyoruz. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz" dedi.

    Etiketler:
    kırmızı kart, MKE Ankaragücü, Galatasaray
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?
    Karikatür
    ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet