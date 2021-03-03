Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligin son sırasında çıkan MKE Ankaragücü, rakibini İbrahim Akdağ (penaltıdan) ve Saba Lobjanidze'nin golleriyle yendi. Galatasaray'ın son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'yla attığı gol yeterli olmadı.

Bu maça kadar son 8 karşılaşmasını üçer puanla kapatan Galatasaray, serisini bu yenilgiyle Ankara'da bıraktı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini 17 Ocak'ta Beşiktaş karşısında almıştı.

Puanı 57'de kalan Galatasaray bir maç fazlasıyla ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon kaleci Fernando Muslera'nın forma giydiği bir maçta ilk kez kaybetti.

Mustafa Muhammed kırmızı kart gördü

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mustafa Muhammed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ'a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sona erdi

MKE Ankaragücü, rakibinin galibiyet serisine son verirken kendi 3 puan hasretini de sona erdirdi.

Son galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Puanını 23'e çıkaran MKE Ankaragücü, son sıradan kurtularak 19. basamağa yükseldi.

Fatih Terim: Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter

NTV'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim "İki gün önce VAR'daydı Cüneyt Çakır. Niye buraya apar topar geldi. Skandal bir karara imza atmış orada. Çok yazık. Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Ama doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar. Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk 'sahaya çıkmasak ne olur?' diye. Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok. Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. İyi olsun diye genç hakemlere destek olalım diye çırpınıyoruz. Bundan sonra asla. Her yerde ceza almamaya özen göstererek, artık nereye kadar göstereceksek..." dedi.

Arda Turan: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz!

Yayıncı kurula açıklamada bulunan Galatasaray Kaptanı Arda Turan "Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa buna da razıyım. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Yüzde 85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Hepsini görüyoruz. Yapılanları görüyoruz. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz" dedi.

💬 Arda Turan: "Rize’de rakibimize ilk haftada dirsek vurulunca penaltı, Marcao’nun eli değince penaltı; ama Donk’a Kadıköy’de dirsek vurulunca penaltı verilmiyor. Onyekuru’ya Alanya’da vurulunca hoca topa değdi diyor. İzleyince ayağına vurmuş ve penaltı." — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 3, 2021

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