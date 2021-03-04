Kayıt
15:15 04 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Futbol

    Menemenspor’a polis baskını

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043950150_0:-1:2000:1125_1200x675_80_0_0_bb9974e5ae6253ce4e68837836cb0c96.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202103041043950180-menemenspora-polis-baskini/

    Mali polisler yolsuzluk iddiası ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor Kulübü'nü bastı.

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

    Milliyet Skorer'de yer alan habere göre Mali polisler, yolsuzluk iddiası ile Menemenspor Kulübü'nü bastı. 2013 yılından itibaren mevcut dosyalar polis tarafından incelemeye alındı.

    Menemen Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunu 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselmişti. 2019-2020 sezonu öncesi değişikliğe giderek Menemenspor ismini almıştı.

    Kulübün başkanlığını ise Kazım Hürol Taklak yapıyor. 18 takımlı ligde 13. sırada bulunan İzmir temsilcisinin teknik direktörlük görevinde, eski Milli takım ve Galatasaray oyuncusu Ümit Karan bulunuyor.

    1999-2019 yılları arasında dört dönem belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, Menemenspor'u amatörden alıp TFF 1. Lig'e çıkmasını sağlamıştı. Kulübün onursal başkanlığını da yapan Şahin, 25 Ağustos 2020'de silahlı saldırıya uğramış, baldırından yaralanmıştı.

    Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün genel kurul toplantısı 12 Mart Cuma günü yapılacak.

    Menemenspor'dan açıklama

    Menemenspor, konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama paylaştı:

    "Göreve geldiğimiz 25 Mayıs 2019 kongresinden bu yana Menemen Spor için yürekten çalışan yönetim kurulumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Tahir Şahin bütün zorluklara karşın görevlerini layığıyla yapmaktadırlar. Yerel seçimlerden sonra seçilen mevcut Belediye yönetimi sürekli olarak çeşitli iftiralar atarak, yönetim kurulumuzu yıpratmak için elinden ne geliyorsa yapmıştır.

    Kulübün içerisine siyaset sokarak bundan faydalanmak isteyen, kulübü ve Onursal Başkanımızı yıpratmak isteyen bazı asalak ve parazit bireyler türemiştir. Ne yazık ki aynı anlayış son aylarda da devam etmektedir. Kulübümüz her fırsata denetlenmesine karşın bu denetlemelerden yüzünün akıyla çıkmıştır. Yönetim kurulumuzun 12.03.2021 tarihinde yapacağı kongre öncesinde yine aynı şerh, parazit ve asalak güçlerin şikâyeti üzerine emniyet güçlerimiz, kulübümüzün 2013 yılından bu yana tüm karar defterlerini, gelir – gider fatura makbuzlarını incelemek üzere almışlardır. Kulübümüz en son 2019 yılında denetlenmiş ve bu denetlemelerden tertemiz çıkmıştır.

    Biz, ileriki günlerde yapacağımız kongre öncesi 2013 yılından bu yana bütün evraklarının incelenmeye alınmasının altında başka maksatlar olduğunu düşünmekteyiz. Bu spora siyaset karıştırmaktan başka bir şey değildir. Bugüne kadar tüm denetlemelerden yüzünün akıyla çıkan yönetimimiz, bundan sonra da tüm denetlemelerden yüzünün akıyla çıkacaktır. Buradaki şerh güçlerinin hedefleri tamamen siyasidir. Ancak kimse unutmasın ki, mevcut yönetimimiz bugüne kadar bu şerh güçlerle nasıl mücadele ettiyse bundan sonrada mücadelesine devam edecektir. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramaz. Ancak bu tür haksız saldırılar futbolcu kardeşlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu tür saldırıları yapmak, futbolcu kardeşlerimizin motivasyonunu düşürerek, maç kaybetmesini sağlamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bütün bunları yapan bu asalak ve parazit bireylerin tüm amacı kulübü ligden düşürmektir. Bu asalak ve parazitlere rağmen Menemen Spor ligde kalacaktır. Mevzu Menemen Spor ise Gerisi Teferruattır Kamuoyuna duyurulur."

    Etiketler:
    Futbol, Kazım Hürol Taklak, Menemenspor, Ümit Karan, Lig, Spor Toto
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?
    Karikatür
    ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet