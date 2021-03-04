Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'le ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcu hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Sarı - lacivertlilerde yaşanan krizin perde arkası da ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Senad Ok'un haberine göre Erkin'in, Erol Bulut’un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesinin etkili olduğu belirlendi. Deneyimli futbolcunun maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

Erkin'in, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse” ifadeleri üst üste geldi. Erkin'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da sıkıntılar yaşandı.

Takımın yaşananlardan etkilenmemesi için Erkin, Trabzonspor maçından sonra Antalyaspor maçı kadrosunda da olmayacak. Caner’in takıma ne zaman döneceğine bugünkü maçtan sonra karar verilecek.

'Gördüklerimi söylemek zorundayım'

Caner Erkin’in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi.

Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.