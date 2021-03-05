Nurmagomedov: Fenerbahçe’den teklif aldım

YouTube’da bir kanalda açıklamalarda bulunan Nurmagomedov, bazı futbol kulüplerinin kendisine profesyonel düzeyde maçlar için davet yönelttiğini ifade etti.

Nurmagomedov, “Dubaili El-Vasl ve Fenerbahçe’den teklif aldım. Zlatan İbrahimovic beni ‘Milan’a davet etti” dedi.

‘Gerçek rekabet istiyorum’

Nurmagomedov, neden futbolu denemek istediğini de anlattı.

Emekli dövüşçü, “Dürüst olmak gerekirse, ilginç bir şeyler denemek istiyorum, çünkü artık MMA’da sıkılmaya başlamıştım. Gerçek bir rekabet istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov, MMA kariyeri boyunca 29 dövüşün 29’unda da galibiyet aldı.