Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda olamayacağım

Fenerbahçe'nin devre arası transferinde büyük umutlarla takıma kattığı Mesut Özil, Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından açıklama yaptı. Özil, “Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm” dedi.

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında dün Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, 1-1’lik skorla zirve yarışında yara alırken henüz beklentileri karşılayamayan Mesut Özil’i de kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyasporlu Fredy (Alfredo Kulembe Ribeiro) ile girdiği ikili mücadele sonrasında sol ayak bileği burkulan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Maç sonrasında Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Özil’in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı. Yapılan kontroller sonrasında futbolcunun sahalara dönüşünün en az 1 ayı bulabileceği öğrenildi.

'Çok üzgünüm'

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil ise, “Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum💛💙🙏🏼 pic.twitter.com/q52UBJXvpz — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2021

Fenerbahçe’nin ara transferde büyük umutlarla transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil bugüne kadar takımına beklenen katkıyı sağlayamadı. 6’sı lig 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Özil, etkili bir performans sergileyemedi.

Özil, Fenerbahçe’ye gelmeden önce 1 yıla yakın bir süre futbol oynamamıştı.