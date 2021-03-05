Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu bıraktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kişisel Twitter hesabında yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Dilmen, "Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı" dedi.

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol yorumculuğunu bıraktığını duyurdu. Dilmen kararını, "Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu kampanyanın aktörlerini, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek açıkladı.

Dilmen kişisel Twitter hesabında paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Vicdanen çok rahatım'

"43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu-teknik direktör-futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı.

Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan Dilmen soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

'Şahenk ve NTV ailesine teşekkür ederim'

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

Rıdvan Dilmen hakkında spor basınında farklı isimler tarafından 'federasyon üzerinde etkisi olduğu' ve 'futbolu yönettiği' iddiaları öne sürülmüştü.