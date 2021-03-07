Sergen Yalçın: Kötü oynayanlar sürekli hakeme itiraz ediyor, bu konuda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu:
- "Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı. Çok kolay 3-0, 4-0 yapacağımız maçtı. Rakibin 90 dakika pozisyonu yok maçta. Verdiğimiz pozisyon sayısı sıfır, bir tane pozisyon göremezsiniz kalemizde. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakika çaprazdan vurulan top direkten döndü. 2-0'dan sonra 4-5 golü atamadık, çok rahat davrandık. 2-1 olduktan sonra tabii ki telaş yapabiliyorsun. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum, oyuncularıma teşekkür ederim, müthiş oynadılar. Oyun içinde tek pozisyon dahi vermediğimizi söylemem lazım.
‘Gaziantep de iyi mücadele etti ama en rahat maçımızdı’
- Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor. Gaziantep de iyi mücadele etti ama son haftalardaki en rahat maçımızdı. Geçen hafta Malatya maçında hakem kötüydü evet ama bize de çok kötüydü. Biz kazanıyoruz, biz hiçbir şey oynamıyoruz ama kötü oynayan ve kaybeden hemen hakeme söyleniyor.
- Hakem konusunu ön plana çıkarmak istemiyorum. Herkes hakem konuşuyor zaten. Kötü oynayanlar sürekli hakeme itiraz ediyor. Bizim rakiplerimiz de bunu yapıyor. Biz kazanıyoruz, bir şey söylemiyoruz.
- Benim bir pozisyonda sesim fazla çıktı, Mete Hoca geldi sarı kart gösterdi, 3 sarı kartımız olduğunu biliyordum, sağ olsun geldi 4 yaptı bizi, haftaya kulübede olamayacağım. Hakem ve VAR konusunda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş."
Gaziantep menajeri Sá Pinto: Gol, Beşiktaş'a gökten inmiş gibi geldi
Öte yandan, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sá Pinto, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
"Maçı belirleyen durum Beşiktaş'ın bireysel oyuncularının katkısı oldu. Golü yemeyi hak etmiyorduk. Bu tarz pozisyonlarda Aboubakar gibi oyuncuları yalnız bırakırsanız atarlar. Gol, Beşiktaş'a gökten inmiş gibi geldi. O anlarda maçı kontrolümüze almıştık ama böyle hatalar oluyor ve gol yenebiliyor. Yapmamamız gereken bir hataydı. Her zaman çalışıyoruz buna antrenmanlarda, bir oyuncuya diğerken kademeye gelmesini ama sadece söylemek ve çalışmakla olmuyor, yapmak gerekiyor."
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